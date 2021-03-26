В Башкирию завезли 20 тысяч доз вакцины от коронавируса

С завтрашнего дня привиться можно будет и в некоторых торговых центрах

Сегодня, 25 марта, в Башкирию пришла поставка 20,9 тысячи доз вакцины от коронавируса. Об этом сообщило министерство здравоохранения республики.

В ведомстве рассказали, что с осени по 24 марта в регион получил 130,9 тысячи доз прививок Гам-КОВИД-Вак. Вакцину делают двумя компонентами: первым привились 121,6 тысячи жителей Башкирии, вторым, 81,9 тысячи.

Приоритетными группами для вакцинации являются жители старше 60 лет, медики, учителя, соцработники, полицейские и сотрудники предприятий энергетики.

С завтрашнего дня, 26 марта, привиться от коронавируса можно будет и в торговых центрах: уфимских «Меге», «Планете» и Лайфстайл Башкирии и стерлитамакском «СитиМолле».