Верховный суд отменил оправдательный приговор бывшему вице-премьеру Башкирии Евгению Гурьеву

Евгений Гурьев

Сегодня, 25 марта, Верховный суд Башкирии отменил оправдательный приговор бывшему вице-премьеру и министру земельных и имущественных отношений республики Евгению Гурьеву. Уголовное дело о превышении должностных полномочий будет возвращено в районный суд на новое рассмотрение и в ином составе. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Башкирии.

Напомним, по версии следствия, Евгений Гурьев в 2015 году организовал продажу земель в обход конкурсных процедур. Два участка в Уфе он якобы распорядился продать по заниженной стоимости. Общая площадь государственной земли, которая перешла в частные руки, составила 17 тысяч квадратных метров. Сумму ущерба следствие оценило в 47 млн рублей. Прокуратура требовала для бывшего высокопоставленного чиновника 12 лет лишения свободы.

25 ноября Кировский районный суд полностью оправдал Гурьева. В начале декабря прокуратура подала апелляцию на этот приговор.