Мэрия Уфы свернула проект планировки квартала в Черниковке

В квартале планировалось построить жилые дома

Мэрия Уфы отменила свое постановление об утверждении проекта планировки квартала, ограниченного улицам Конституции, Максима Горького, Мира и Кольцевой в районе Черникновке. Документ об этом подписал сити-менеджер Сергей Греков. Контроль за исполнением этого постановление возложен на вице-мэра Радмила Муслимова.

Квартал в Черниковке должен был взять в разработку застройщик «ПСК-6». На площади в 13,6 гектара предполагалось построить жилые высотки с общей площадью квартир более 69 тысяч квадратных метров.

В постановлении Грекова сказано, администрация отменяет проект планировки, «принимая во внимание представление прокуратуры Уфы» от 25 января.