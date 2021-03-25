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Общество25 марта 2021 15:08

Министру строительства Башкирии продлили домашний арест

Следователь на заседании по мере пересечения заявил, что чиновник «способен оказать давление на свидетелей»
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Кучарбаев просидит под домашним арестом как минимум до 1 июня

Министру строительства Башкирии Рамзилю Кучарбаеву, обвиненному в злоупотреблении должностными полномочиями, продлили домашний арест до 1 июня. Соответствующее решение сегодня, 25 марта, вынес Советский районный суд Уфы.

– Постановлением Советского районного суда г. Уфы от 25 марта 2021 года ходатайство следователя о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Кучарбаева Р.Н. удовлетворено, срок содержания под домашним арестом продлен до 01 июня 2021 года, – сообщает пресс-служба суда.

Следователь во время заседания по мере пресечения заявил, что оснований для того чтобы снять с Кучарбаева домашний арест «не имеется», поскольку чиновник «способен оказать давление на свидетелей, с целью изменения показаний […] или иным образом воспрепятствовать производству по уголовному делу».

Напомним, Рамзиль Кучарбаев был арестован 2 февраля. Его обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, инкриминируемое министру преступление произошло в 2017 году, когда тот возглавлял управление капитального строительства и подписал акт приемки очистных сооружений, которые были возведены в городе Кумертау. Как оказалось, на самом деле объект был непригодным для использования и остается таковым до сих пор. Следственный комитет настаивает, что Кучарбаев знал об этом. Ущерб бюджету республики от действий чиновника оценен в 95 млн рублей.