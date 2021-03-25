Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров пояснил, зачем нужно объединять БГУ и УГАТУ

Фото: соцсети

Сегодня, 25 марта, с докладом о результатах работы правительства Башкирии перед депутатами Курултая выступил премьер-министр республики Андрей Назаров. Глава кабинета министров помимо сухих цифр о всевозможных показателях, ответил и на пару актуальных вопросов и поделился своим мнением о происходящих процессах. Например, Назаров впервые прокомментировал инициативу властей региона об объединении двух ведущих вузов Башкирии – БГУ и УГАТУ.

Андрей Назаров отметил, что новый, объединенный «суперуниверситет» нужен для привлечения в республику иностранных студентов. По словам премьера, уфимский объединенный супер-вуз создается как научно-образовательный центр мирового уровня. И привел пример из Китая, откуда каждый год за рубеж уезжают учиться порядка 9 млн абитуриентов, а в Россию едут лишь 20 тысяч из них.

- Даже для китайцев по какой-то причине престижность российского образования не является настолько высокой, чтобы каждый десятый хотя бы выбрал Российскую Федерацию, - заявил Назаров.