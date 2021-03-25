В Башкирии приняли республиканский закон о «детях войны»

Закон призван оказать социальную поддержку всем, кто родился во время Великой Отечественной войны Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня, 25 марта, на заседании Госсобрания-Курултая Башкирии депутаты приняли закон о «детях войны». Ранее законодательную инициативу поддержал глава республики Радий Хабиров. Он пообещал, что закон примут в кратчайшие сроки, а вступит он в силу уже в начале мая 2021 года.

Как сообщает пресс-служба Госсобрания-Курултая Башкирии, депутаты единогласно проголосовали за принятие закона. Согласно проекту закона, в республике должна появиться новая льготная категория жителей – «дети войны». Это все граждане, рожденные на территории Башкирии с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года включительно.

- Это важный и своевременный шаг, оправданный с точки зрения исторической справедливости. Закон был принят депутатами парламента единогласно, независимо от их партийной принадлежности… В целом же все понимают необходимость поддержки граждан, которые пережили все тяготы военного времени и впоследствии восстанавливали страну из руин, - прокомментировал спикер башкирского парламента Константин Толкачев.

После того, как закон «О детях войны» вступит в силу, новые льготники получат единовременную выплату. О сумме и времени перечисления в правительстве Башкирии пока не сообщают.