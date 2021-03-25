Девочка из Башкирии приехала во Францию погостить у матери и застряла там на полтора года

За полтора года девочка, приехавшая погостить к матери, сменила три приемные семьи Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Властям Башкирии и России потребовалось полтора года, чтобы вернуть в республику девочку, которая приехала во Францию навестить мать и в итоге не смогла покинуть страну. Историю на заседании в парламенте рассказала детский омбудсмен Башкирии Милана Скоробогатова. Чиновница отметила, что «возвращение 15-летней девочки из Франции», может, и «звучит красиво», но для ребенка это все обернулось едва ли не трагедией.

Все началось летом 2019 года, когда школьница вместе с бабушкой приехала во Францию, чтобы навестить свою мать. В какой-то момент между женщинами возник конфликт, и пенсионерка уехала обратно одна, оставив внучку, которая должна была вернуться к началу учебного года. Однако ни в конце лета, ни осенью школьница так и не приехала в родную республику.

– Вместе с министерством иностранных дел и консульской службой мы искали эту девочку во Франции. Нашли мы ее в закрытом помещении. Мать оставила одну, уехав на какие-то встречи в соседнюю страну с абсолютно сомнительным уровнем поведения и заработком. Ребенок нужен был для того чтобы в короткие сроки и с хорошим пособием оформить гражданство во Франции. Отец девочки португалец, – продолжила рассказ Скоробогатова. – Благодаря практически ежедневной кропотливой работе с консульством и МИД России нам удалось спасти девочку, когда она проявилась после побега из дома матери. Она трижды была помещена в приемную русскоговорящую французскую семью.

Девочка вернулась на родину буквально накануне нового года, 29 декабря 2020-го.