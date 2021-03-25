Синоптики дали вероятностный прогноз погоды в Башкирии на весну-лето

Самым жарким месяцем - как и обычно - будет июль

Синоптики Башгидромета представили вероятностный прогноз погоды на так называемый вегетационный период – апрель-сентябрь текущего года. Специалисты на основе климатических данных заявили, что с вероятностью в 65-70% температурный режим «ожидается около средних многолетних значений».

Отклонения от нормы в температуре воздуха возможны в апреле (на северо-западе Башкирии будет теплее обычного) и сентябре (в первом месяце осени прогнозируется высокая температура воздуха, в среднем +8-12°).

Среднесуточный прогноз температуры на ближайшие месяцы выглядит так: апрель +3-5°, май +10-14°, июнь +16-18°, июль +17-20°, август +14-18°.

По осадкам аномальными месяцами могут стать май и август: в первом случае дождей будет меньше нормы, во втором – больше, но только по востоку республики.

– В течение теплого периода 2021 года вероятностный прогноз будет уточняться месячными, декадными и краткосрочными прогнозами погоды, – предупредили в Башгидромете.

Сегодня, 25 марта, в Башкирии обойдется без существенных осадков. Ветер переменных направлений будет умеренным. Температура воздуха составит +1,+6°. Завтра днем станет еще теплее: +2,+7°.