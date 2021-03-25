Премьер-министр Башкирии назвал среднюю зарплату в регионе

Среднемесячная зарплата за 2020 год в Башкирии сложилась в размере 38,7 тысячи рублей Фото: Анастасия ОСИПОВА

Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров назвал среднюю зарплату в регионе по итогам 2020 года – 38,7 тысячи рублей. Об этом чиновник сообщил во время своего выступления 25 марта перед депутатами Госсобрания-Курултая.

– Среднемесячная зарплата работников организаций в 2020 году выросла чуть более чем на 5% (или на 2242 рубля – прим. авт.) и составила 38 706 рублей. Это чуть выше прогнозного значения, – пояснил Назаров.

Инфографика правительства Башкирии

Чиновник добавил, что на фоне пандемии коронавируса в 2020 году центр занятости обратились 230 тысяч человек – в 2,5 раза больше, чем годом ранее. Пик безработицы пришелся на 19 сентября – тогда количество зарегистрированных в центре занятости составило 129 тысяч человек. «С 30 сентября по 31 декабря численность безработных снизилась до 111 тысяч человек. Это снижение продолжается и сейчас», отметил премьер.