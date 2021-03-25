Башкирия занимает второе место в стране по количеству спортивных сооружений

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Башкирия занимает второе место в России после Москвы по общему количеству спортивных сооружений. Их в республике 12 774, сообщил премьер-министр Андрей Назаров в своем отчете по итогам работы регионального правительства за 2020 года

– За [2020-й] год было построено более трехсот спортивных сооружений, – рассказал чиновник. Был введен в эксплуатацию ФОК с бассейном в Альшеевском районе, завершена реконструкция первой очереди стадиона в Нефтекамске, закончен ремонт бассейна «Нефтяник» в Уфе, ну, и можно перечислять этот список достаточно долго.

По данным республиканского правительства, систематически физической культурой и спортом в Башкирии занимаются 1,8 млн человек – это 48,5% от общей численности населения от 3 до 79 лет.