В Башкирии впервые с начала января показатель активных носителей COVID-19 стал ниже 5-тысячной отметки

COVID-19 в республике был выявлен еще у 109 жителей Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Башкирии, по официальным данным, прямо сейчас коронавирусом болеют 4 942 человека: 286 лежат в больницах, 4 656 лечатся дома. Последний раз этот показатель был ниже 5-тысячной отметки 8 января – с тех пор число активных носителей инфекции стабильно было больше.

По обновленной на 25 марта статистике Минздрава, за минувшие сутки COVID-19 в республике был выявлен еще у 109 жителей. С начала пандемии зарегистрировано 31707 случаев инфицирования. Всего выписано по выздоровлению 26 422 пациента, 225 из них – за последние 24 часа.

Количество умерших от коронавируса увеличилось до 343. За день скончались еще три человека.