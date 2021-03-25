Хабиров назвал главную задачу правительства Башкирии

Хабиров назвал вакцинацию от коронавируса главной задачей правительства Башкирии

Глава Башкирии Радий Хабиров назвал главную на данный момент задачу местного правительства – это проведение массовой вакцинации от коронавируса. Об этом он сказал 25 марта, во время выступления перед депутатами на 32-м заседании республиканского парламента.

– Сейчас главная задача правительства – провести массовую вакцинацию от коронавируса. Прошу всех, коллеги, подключиться к этой работе. Ответственно подойти к ней во всех районах и городах. Вы знаете, что во многих странах уже по сути началась третья волна коронавируса. И для нас по сути единственная возможность остановить пандемию – это вакцинация, – обратился к Госсобранию-Курултаю Хабиров.

По состоянию на 24 марта первым компонентом вакцины от коронавируса в Башкирии привились более 121 тысячи человек, вторым – почти 82 тысячи.