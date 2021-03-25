Полиция Башкирии возбудила уголовное дело из-за избитого до комы молодого вахтовика

Артем с детьми и своей бабушкой

Отдел МВД по Туймазинскому району Башкирии возбудил уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью из-за избитого до комы вахтовика Артема Разщепкина. Об этом «КП-Уфа» сообщила тетя пострадавшего мужчины Оксана Мешкова. Женщина вместе с адвокатом еще 18 февраля подавала обращение о бездействии сотрудников следственного отдела, которые отказывали в возбуждении дела. Спустя месяц, 19 марта, оно все-таки было заведено.

– В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установления лица, причинившее тяжкий вред здоровью Разщепкина и принятие законного решения. Ход расследования […] главным следственным управлением МВД по Республике Башкортостан взят на контроль, – следует из ответа правоохранительного ведомства.

Как ранее писала «КП-Уфа», 31-летнего Артема Разщепкина в ночь на 3 января избили двое мужчин. Пострадавший получил тяжелую травму головы и через несколько дней впал в кому. Вахтовику провели две операции. Около месяца он провел на больничной койке, после чего его под опеку взяла родственница Оксана Мешкова. У мужчины есть двое сыновей, которые до сих пор не видели, в каком состоянии находится их отец.