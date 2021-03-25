«Зря, конечно, губы сделали»: старшую дочь Гузель Уразовой затравили в соцсетях

Дочку певицы затравили в соцсетях Фото: https://www.instagram.com/guzelurazova/

24 марта вечером Гузель Уразова опубликовала фотографию старшей дочери Эллари, которая держит на руках младшую Ариану. Некоторые подписчики стали обвинять Уразову в том, что она разрешила «сделать губы» Эллари.

- Зря конечно губы сделали. Ну да ладно. Сама знает наверно как лучше, - написали недоброжелатели.

- Тут сразу видны что губы кололи . От природы когда губы, «дырочка как для соски» не остается . Только после аугментации губ.

Уразовой не понравилось такое мнение, и она стала защищать свою дочь и доказывать, что это не так.

Но доброй аудитории у Гузель все ж больше. Подписчики стали заступаться и поддерживать:

- Красавица. Кому делать нечего, и к тому же, видимо, немного слеповаты, пишут всякую чушь. Их надо блокировать немедленно, пусть не опрыскивают свой яд.

- Добрый вечер Гузель. Ваши дети умные талантливые Собханалла. А на негатив не обращайте внимания. Это пишут обиженные и обделенные счастливой жизнью твари, и человеком-то их тяжело назвать.

- Невооруженным глазом видно, что это свои губки от природы, красивые и пухлые. Как вообще можно спутать, с этими страшными надутыми.

Супруги отнеслись к ситуации с юмором и в сторис стали шутить, что губы накачены и у Камиллы, средней дочери, которой всего семь лет.

- Зато у Самира (сына - Ред.) даже губ нет! Бог не дал, не расстраивайся уж, Самир, - пошутил отец детей Ильдар Хакимов.