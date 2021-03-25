Уфимского блогера Рустама Набиева записали в кандидаты в Госдуму без его ведома

фото: Рустам Набиев // instagram.com

Уфимский блогер Рустам Набиев опроверг информацию о том, что собирается баллотироваться в депутаты Государственной думы по партийным спискам «Единой России». Вчера, 25 марта, издание «ГорОбзор.ру» опубликовало предварительный список претендентов на кресло в федеральном заксобрании – в него был включен и Набиев.

– Я в шоке от того, что люди узнают то, чего даже я сам не знаю, – написал блогер в своем инстаграме. – Друзья, это неправда. Я никакого согласия на участие в выборах не давал. Я не буду скрывать: да, мне предлагали поучаствовать в выборах Горсовета. Я сказал, что подумаю, но своего согласия не давал».

Напомним, Рустам Набиев – блогер с инвалидностью. В 2015 году он выжил при обрушении казармы в омской воинской части, где проходил срочную службу. В той трагедии парень лишился ног. Несмотря на удар судьбы, он построил успешную карьеру в сети.