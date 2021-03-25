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Общество25 марта 2021 7:12

Мэрия Уфы требует демонтажа шлагбаумов возле ТК «Центральный»

Также ответчику нужно разграничить заново парковку
Источник:kp.ru
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Управление земельных и имущественных отношений уфимской администрации подало иск в Арбитражный суд Башкирии к конкурсному управляющему ТЦ «Центральный рынок» Павлу Коршунову.

Предметом иска стали «самовольно установленные шлагбаумы», которые истец считает нужным убрать. В управлении также потребовали «привести в соответствие с точками координат» парковку, следует из документов, опубликованных на сайте суда Башкирии.

В заявлении указаны шлагбаумы на улице Ивана Якутова на въезде на парковку со стороны улицы Ленина. Управление также потребовало предоставить право демонтажа в случае, если ответчик откажется исполнять это требование добровольно.

Первое судебное заседание состоялось 22 марта, следующее назначено на 17 мая.