Мэрия Уфы требует демонтажа шлагбаумов возле ТК «Центральный»

Управление земельных и имущественных отношений уфимской администрации подало иск в Арбитражный суд Башкирии к конкурсному управляющему ТЦ «Центральный рынок» Павлу Коршунову.

Предметом иска стали «самовольно установленные шлагбаумы», которые истец считает нужным убрать. В управлении также потребовали «привести в соответствие с точками координат» парковку, следует из документов, опубликованных на сайте суда Башкирии.

В заявлении указаны шлагбаумы на улице Ивана Якутова на въезде на парковку со стороны улицы Ленина. Управление также потребовало предоставить право демонтажа в случае, если ответчик откажется исполнять это требование добровольно.

Первое судебное заседание состоялось 22 марта, следующее назначено на 17 мая.