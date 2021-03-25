Гузель Уразова поддержала певца Фирдуса Тямаева

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Заслуженная артистка двух республик Гузель Уразова опубликовала в социальных сетях пост, в котором поддержала татарского исполнителя Фирдуса Тямаева. Напомним, у певца сорвался концерт в Киргиз-Мияках 22 и 23 марта.

– Друг Фирдус Тямаев! Нам хочется тебя видеть таким веселым. Это неправильно – разлучать нас с народом. Я считаю, что если слушатели захотят увидеть своего любимого певца, такая возможность должна быть, – написала Уразова.

Фирдсу Тямаеву сказали в администрации, что отмена связана с затопленным подвалок, однако сам певец считает, что причиной могли стать политическое мотивы. Эту версию отрицает Минкульт Башкирии.