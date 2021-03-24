В Башкирии спасли собаку, которая провалилось в колодец во время погони за кошкой

фото: ГК ЧС

Сегодня, 24 марта, в башкирском городе Кумертау сотрудники Госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям спасли собаку, провалившуюся в колодец.

Как рассказали в экстренном ведомстве, пес угодил в двухметровую пропасть, когда погнался за кошкой. За помощью к спасателям обратилась хозяйка попавшего в беду животного.

Сотрудники аварийной службы вызоволили собаку из колодца с помощью специального снаряжения. Известно, что она не получила никаких травм и отделалась легким испугом.

– Такие происшествия случаются не только с животными, но и с людьми. Были примеры, когда люди проваливались в колодец из-за своей невнимательности, поэтому обязательно смотрите, куда вы наступаете, - отметили в ГК ЧС.