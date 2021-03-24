Власти Башкирии готовы потратить на кресла и жалюзи для Дома республики 9 млн рублей

Дом республики

Хозуправление Башкирии разместило на сайте госзакупок два тендера на покупку кресел и жалюзи для Дома республики. Общая стоимость контрактов составляет 9 млн рублей: 2,9 – на кресла и 6 млн – на жалюзи.

В документации к первой закупке указано 19 позиций кресел: рабочие, конференционные и для руководителей. Самый дешевый стул оценивается в 5,1 тысячи рублей, дешевый – 17,1 тысячи рублей. Согласно условиям контракта, исполнитель должен будет поставить кресла в течение 15 дней после подачи заявки заказчика.

Второй договор предусматривает проведение замеров, разработку эскизов, изготовление и монтаж жалюзи и рулонных штор. Поставщик обеспечит Дом республики разными видами жалюзи – мультифактурными, вертикальными, горизонтальными.