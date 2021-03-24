В башкирском дворце культуры объяснили срыв концерта Фирдуса Тямаева

Дворец культуры настаивает - концерт сорвался из-за затопленного подвала

Центральный дворец культуры села Кириз-Мияки объяснил срыв концерта звезды татарской эстрады Фирдуса Тямаева.

Артист должен был выступить в Миякинском ЦДК 22 и 23 марта, однако перед самым выступлением там вырубился свет. Певцу сказали, что внештатная ситуация связана с затопленным подвалом, однако сам он заявил, что срыв концерта может иметь политические мотивы, поскольку музыкант открыто заявлял о своей позиции в защиту шихана Куштау. Эту версию отрицает Минкульт Башкирии. Сегодня инцидент прокомментировали и в дворце культуры. Вот что написало учреждение в своем инстаграме:

«По непредвиденным обстоятельствам в подвале ЦДК, который находится с торца здания […], произошёл прорыв трубы, что повлекло за собой замыкание электрических сетей. Во избежания несчастного случая электричество во всем здание ЦДК было отключено, в связи с чем был отменен концерт Фирдуса Тямаева. На сегодняшний день идут ремонтные работы по возобновлению электричества».

В ЦДК принесли Тямаеву «свои искренние извинения» и отметили, что надеются на понимание.