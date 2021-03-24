Минздрав Башкирии назвал организации, работники которых подлежат обязательной вакцинации от COVID-19

Первым компонентом вакцины в Башкирии привилась 121 тысяча человек Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Замминистра здравоохранения Башкирии Евгений Кустов перечислил виды организаций, работники которых должны обязательно пройти вакцинацию от коронавируса.

На профильном брифинге от 23 марта специалист сообщил, что в соответствии с измененном календарем прививок в обязательном порядке должны вакцинироваться сотрудники «медицинских, образовательных организаций, а также [работники] социального обслуживания и многофункциональных центров».

По состоянию на 24 марта в Башкирии первым компонентом вакцины от COVID-19 привито более 121 тысячи жителей, вторым – почти 82 тысячи.