МЧС: ночью и утром на дорогах Башкирии ухудшится видимость из-за тумана

Видимость ухудшится до 500-1000 метров Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ночью и утром 25 марта на Башкирию опустится туман. Из-за этого на некоторых дорогах видимость ухудшится до 500-1000 метров, предупредили в региональном МЧС.

В ближайшие сутки в Башкирии будет облачно, существенных осадков не прогнозируется. Ночью и утром местами на дорогах появится гололедица. Скорость ветра переменных направлений не будет превышать 8 метров в секунду.

По данным синоптиков Башгидромета, температура воздуха ночью составит -4,-9°, местами до -14°. Днем потеплеет – столбики термометров поднимутся до +1,+6°.