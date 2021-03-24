В Башкирии трое из пяти детей, пострадавших в ДТП по пути в школу, находятся в реанимации

фото: ГИБДД РБ

В Башкирии трое из пяти детей, пострадавших в ДТП во время поездки в школу, сейчас находятся в реанимации. Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция.

Напомним, сегодня утром, 24 марта, на 18 км автодороги Юлдыбаево-Акъяр-Сарав в Зилаирском районе столкнулись грузовой ГАЗ и вазовская «десятка». Во втором автомобиле находились пять детей – ученики 5-8 классов. Их вез в школу села Матраево 46-летний местный житель. В результате ДТП все подростки были госпитализированы.

– Две девочки, 13 и 14 лет, а также 11-летний мальчик находятся в реанимации. Также госпитализированы мальчики, 12 и 14 лет, – передали в дорожной полиции.

Там добавили, что родители взяли на себя ежедневную перевозку детей из села Япарсаз до школы Матраево и обратно. Автобус по данному маршруту ходит только в начале и конце учебной недели – в будние дни школьники живут в интернате.