Детям войны в Башкирии могут присвоить особый статус в мае 2021 года – Хабиров

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Глава Башкирии Радий Хабиров выразил надежду, что республиканский закон о придании особого статуса детям войны вступит в силу с мая 2021 года. Об этом руководитель региона написал на своих страницах в соцсетях.

Закон предусматривает, что жители Башкирии, родившиеся в период с 22 июня 1927 года по 3 сентября 1945 года, получат особый статус и дополнительные меры поддержки. Для них предлагается установить единовременную выплату, предоставить право вне очереди пользоваться медицинскими услугам и получать путевку в санатории. В случае принятия законопроекта расходы на себя возьмет региональный бюджет.

– Считаю, что это справедливо – придать особый статус детям войны, тем, чье детство пришлось на годы Великой Отечественной войны. Практически они были лишены детства и перенесли тяжелейшие испытания вместе со страной. А потом поднимали ее из руин. Низкий им поклон! – прокомментировал инициативу глава республики Радий Хабиров.

Он отметил, что в регионе проживает почти 190 тысяч человек, родившихся до 3 сентября 1945 года. 93% этого населения пользуются мерами социальной поддержки на различных основаниях. Оставшиеся 13 240 человек не попали ни в одну из льготных категорий.