340 человек скончались от коронавируса в Башкирии с начала пандемии

За сутки инфекцию выявили еще у 111 жителей

В Башкирии число жертв коронавируса с начала пандемии увеличилось до 340 человек. За сутки от инфекции скончались еще трое жителей. Последние данные на 24 марта опубликовал региональный оперштаб.

За все время в республике подтвердили 31 598 случаев COVID-19, 111 из них – за последние 24 часа. Выздоровело при этом 26 197 жителей, 124 выписались накануне.

Прямо сейчас коронавирусом в Башкирии болеет 5061 человек: 304 пациента лежат в больницах, остальные 4 757 переносят инфекцию в легкой форме и лечатся в домашних условиях.