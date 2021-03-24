В Госжилнадзоре Башкирии назначили нового председателя после отставки Шафикова

фото: Госжилнадзор

Госкомитет Башкирии по строительному и жилищному надзору после отставки Ильдара Шафикова возглавил Андрей Крылов. Чиновника поставили руководить ведомством в качестве исполняющего обязанности. Ранее он занимал должность перового зампредседателя Госжилнадзора.

Андрей Крылов родился в 1979 году в Уфе. В 1998 году окончил Уфимский колледж статистики, информации и вычислительной техники, в 2003 – Российский заочный институт текстильной легкой промышленности. Работать чиновник начал в 1999 году – тогда он устроился бухгалтером магазина. В следующем году перешел в госжилинспекцию, где поднимался по карьерной лестнице, начав с должности инспектора и дослужившись в 2015 году до поста первого зампредседателя ведомства.