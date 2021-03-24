Прокуратура проверит мать 6-летнего ребенка, который выпал с 12-го этажа в Уфе

Ребенок после падения выжил, но получил травмы

Прокуратура подключилась к расследованию инцидента с падением 6-летнего мальчика с 12-го этажа в Уфе. Напомним, 22 марта ребенок залез на подоконник и сорвался с окна квартиры, когда его мать отошла в соседнюю комнату. Несмотря на падение с огромной высоты, он выжил и сейчас находится в больнице. Его состояние оценивается как тяжелое.

Прокуратура заявила о начале проверки по факту происшествия. Сотрудники надзорного ведомства дадут «оценку исполнению требований законодательства о несовершеннолетних, деятельности субъектов системы профилактики и действиям матери по исполнению ею своих обязанностей по воспитанию ребенка». В прокуратуре добавили, что у них на контроле также находится доследственная проверка, которую проводит Следственный комитет.