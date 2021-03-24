«Ехали в школу»: подробности аварии в Башкирии, где пострадали пятеро детей

фото: ГИБДД РБ

В башкирской ГИБДД рассказали подробности аварии в Зилаирском районе, где пострадали пятеро детей. Напомним, на дороге рядом с селом Матраево столкнулись ГАЗ и вазовская «десятка». Несовершеннолетние находились в последнем авто.

Как пояснили в дорожной полиции, травмы получили ученики 5-8 классов, они «ехали в школу из села Япарсаз». Троих детей доставили в ЦРБ Зилаирского района и двоих – в ЦГБ города Сибая.

– По одной из версий, 46-летний местный житель за рулём ВАЗ-2110 при выезде на главную дорогу не уступил грузовику ГАЗ и столкнулся с ним. От удара грузовик задел встречный "Hyundai Accent", – передали в ГИБДД.

На месте происшествия работает полиция. Они уточняют обстоятельства аварии.