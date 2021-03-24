Гострудинспекция Башкирии проверит трагическую гибель молодого отца

К расследованию смертельной аварии в Белорецке, в которой погиб 28-летний рабочий, подключилась и региональная Гострудинспекция. В ведомстве пообещали определить все причины и обстоятельства случившегося. Дело в том, что мужчина находился на своем рабочем месте и убирал спиленные накануне ветки, когда в него на полном ходу влетел пьяный лихач, ранее лишенный водительских прав за нетрезвое вождение.

Вполне возможно, что после расследования вдова погибшего и его дети могут рассчитывать на какую-либо компенсацию за смерть кормильца от работодателя.

Напомним, все произошло в минувшую пятницу в Белорецке на улице Косоротова. После наезда 28-летний рабочий погиб на месте от полученных травм. У него остались жена и двое маленьких детей.