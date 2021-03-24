Зарплата в Башкирии в четыре раза превысила прожиточный минимум

Начисленная заработная плата работников организаций в четвертом квартале 2020 года была равна 42 459 тысячам рублей

Аналитики подсчитали в Башкирии соотношение доходов населения с величиной прожиточного минимума в четвертом квартале 2020 года.

По данным Башстата, среднедушевые денежные доходы жителей республики за последние три месяца прошлого года сложились в размере 36 988 тысяч рублей, что на 376% больше прожиточного минимума, который составлял 9834 рубля.

Начисленная заработная плата работников организаций в четвертом квартале 2020 года была равна 42 459 тысячам рублей – это более чем в четыре раза больше величины прожиточного минимума для трудоспособного населения (10 477).

Соотношение размера назначенных пенсий (15 255 рублей) и прожиточного минимума для пенсионеров (8027 рублей) составило 190%.