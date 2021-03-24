В Башкирии в ДТП пострадали пятеро детей, двое из них находятся в тяжелом состоянии

Все пострадавшие находились в легковушке // фото: МЧС РБ

В Башкирии при столкновении легковушки и грузовика пострадали пятеро детей, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщило региональное МЧС.

ДТП произошло сегодня, 24 марта, около девяти часов утра. В одном километре от села Матраево Зилаирского района столкнулись грузовик ГАЗ-53 и вазовская «десятка». В аварии пострадали пятеро детей. Все несовершеннолетние сидели в легковушке. Из машины их вытащили спасатели.

На дороге столкнулись "десятка" и грузовой ГАЗ

– 3 ребёнка травмированные доставляются в ЦРБ Зилаирского района состояние средней тяжести, 2 ребёнка доставлены в ЦГБ г. Сибай, состояние тяжелое, – передали в аварийной службе.

Там уточнили, что инцидент не стал причиной затруднения движения на дороге.