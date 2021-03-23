Видео – «Салават Юлаев» вышел к болельщикам после «сухого» вылета от «Ак Барса»

Фото: https://www.instagram.com/salavat_fans/

После поражения в серии от «Ак Барса» игроки и тренерский состав «Салавата Юлаева» вышли к болельщикам.

Несмотря на обидное поражение от принципиального соперника из Казани, в «Салавате Юлаеве» решили выйти на разговор с болельщиками из фан-зоны, которые остались после того, как все остальные покинули «Уфа-Арену». Видеозапись выложили в интернет сами фанаты.

- В первую очередь хочу поблагодарить команду за игру в «регулярке» и плей-офф. Никто не хотел так быстро вылетать. Но это жизнь и так бывает. Хочу сказать, что хоккеисты приходят и уходят, а болельщики – они на всю жизнь! Мы в каждом городе вас поддерживали и любили. В вас верили и верят! Мы верим, что в следующем сезоне мы завоюем Кубок. Цель у нас только одна! – обратился к игрокам и тренерам лидер фанатского движения «Салавата Юлаева».

После этого фанаты еще раз поблагодарили команду и исполнили несколько кричалок.