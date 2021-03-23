Томи Ламса объяснил, чем игры с «Трактором» отличаются от матчей с «Ак Барсом»

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Томи Ламса на послематчевой пресс-конференции объяснил журналистам, что его команде не удалось подстроить игру нападающих «Салавата Юлаева» под защитников «Ак Барса».

- При играх в серии с «Трактором» нам хватало только первого звена – мы смогли подстроить легионеров под их защиту. С «Ак Барсом» такого не получилось. Там играют сильные защитники. В будущем мы будем искать методы для игры против такой мощной защиты, - сказал тренер

Помимо этого, тренер отметил, что казанский клуб показал очень дисциплинированную игру в серии игр на вылет.