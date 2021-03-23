Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Уфа
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Уфа
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Уфа
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество23 марта 2021 20:25

Томи Ламса объяснил, чем игры с «Трактором» отличаются от матчей с «Ак Барсом»

Главный тренер рассказал о сложностях в игре с татарским клубом
Рустем АХУНОВРустем АХУНОВ
КомментироватьОставить комментарий

Фото: Рустем АХУНОВ

Томи Ламса на послематчевой пресс-конференции объяснил журналистам, что его команде не удалось подстроить игру нападающих «Салавата Юлаева» под защитников «Ак Барса».

- При играх в серии с «Трактором» нам хватало только первого звена – мы смогли подстроить легионеров под их защиту. С «Ак Барсом» такого не получилось. Там играют сильные защитники. В будущем мы будем искать методы для игры против такой мощной защиты, - сказал тренер

Помимо этого, тренер отметил, что казанский клуб показал очень дисциплинированную игру в серии игр на вылет.