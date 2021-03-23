«Салават Юлаев» проиграл «Ак Барсу» четвертый матч подряд и выбыл из розыгрыша Кубка Гагарина

Фото: ХК «Салават Юлаев»

Сегодня, 23 марта, на льду «Уфа-Арена» в четвертом матче серии плей-офф КХЛ вновь сошлись «Салават Юлаев» и «Ак Барс». Игра завершилась победой гостей со счетом 3:2 и счет в серии до четырех побед стал 4:0. Казанский «Ак Барс» стал первым финалистом Восточной конференции сезона 2020/2021.

Первый период команды провели в равной борьбе и на встречных курсах. Ни одной из хоккейных дружин преимущества добыть не удалось и после первого игрового отрезка на табло красовались 0:0.

Во втором периоде подопечные Дмитрия Квартального смогли подобрать ключи к обороне «Салавата» и забили две шайбы. Сначала Кирилл Петров вывел «Ак Барс» вперед, а затем Дмитрий Воронков удвоил преимущество своей команды. Ответить на эти шайбы юлаевцы так и не смогли – 2:0 в пользу гостей после второго игрового отрезка.

Исход матча решил третий период. В самом его начале Станислав Галиев забил третью шайбу и тренерский штаб «Салавата Юлаева» заменил голкипера. Вместо Юхи Метсола на лед вышел Даниил Тарасов, который не пропустил.

Однако, это не помогло подопечным Томи Ламса – нападающие юлаевцев забили две шайбы, чего оказалось недостаточно для продолжения борьбы. В составе «Салавата» отличились Джефф Плэтт и Александр Кадейкин. Итог – 2:3 в четвертом матче с «Ак Барсом» и 0:4 в серии.