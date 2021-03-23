Что сказал Томи Ламса после вылета своей команды от «Ак Барса» в плей-офф

Томи Ламса прокомментировал поражение от «Ак Барса» в Уфе Фото: Рустем АХУНОВ

Главный тренер «Салавата Юлаева» прокомментировал поражение своей команды в последнем матче серии игр против «Ак Барса».

Напомним, что вечером 23 марта уфимский клуб уступил гостям из Казани со счетом 3:2. Несмотря на последний рывок «Салавата Юлаева» в последних 10 минутах встречи, башкирская команда так и не смогла вырвать победу и перевести серию игр в Казань.

После матча Томи Ламса прокомментировал ситуацию следующим образом.

- «Ак Барс» заслужил пройти в следующий раунд. Сегодня была хорошая игра. Как и прошлая В уфе. Это были две лучшие игры. Но история та же самая - мы не отдавали все, чтобы сделать что-то в нападении.

Ламса также отметил, что игроки не были готовы к первым двум играми - и это ошибка тренерского штаба.