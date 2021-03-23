Погода преподносит сюрпризы: то похолодание, то потеплеет до +6 Фото: Евгения ГУСЕВА

Весна, кажется, где-то потерялась по дороге в Башкирию. На дворе конец марта – а по-прежнему идет снег, а дороги покрыты ледяной коркой. Как сообщают синоптики из Башгидрометцентра, завтра, 24 марта, приятных сюрпризов от погоды так же ждать не приходится. Весь день будет идти мокрый снег с дождем, который усилится ближе к ночи. На дорогах опять ожидается гололедица и снежные накаты. Температура воздуха ночью составит -1; -6, при прояснениях подморозит до -11. Днем немного потеплеет до -2; +3.

А вот уже к четвергу снег прекратится, и наступит прояснение. Впрочем, это объясняется очередным ночным похолоданием до -15 в отдельных районах. Зато днем резко наступит плюсовая температура до +6.