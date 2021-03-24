В Минздраве Башкирии рассказали, стоит ли переживать, если после антиковидной прививки поднялась температура

Обычно побочные эффекты проходят в течение первых трех дней после вакцинации

Накануне в Минздраве Башкирии прошел очередной брифинг, посвященный борьбе с коронавирусом. Заместитель министра Евгений Кустов ответил на вопрос, который волнует многих жителей республики: стоит ли беспокоиться, если после первого этапа прививки повысилась температура, и можно ли после этого вакцинироваться вторым компонентом.

По словам медика, повышенная температура – это вполне естественная реакция организма на вакцинацию. Обычно такое состояние длится не более 2-3 дней, после чего самочувствие приходит в норму.

- В большинстве случаев прививка переносится хорошо, побочные эффекты не наблюдаются. В редких случаях возможны следующие реакции: повышение температуры тела, головная боль, слабость, усталость, боль в мышцах и суставах, заложенность носа, першение в горле, сыпь либо аллергические реакции, - отметил Евгений Кустов.

Также представитель ведомства здравоохранения отметил, что в республике продолжается масочный режим. Маску необходимо носить в общественных местах даже после прохождения вакцинации.