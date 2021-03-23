«Все шансы есть»: в Минобрнауки России поддержали идею объединения УГАТУ и БашГУ

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Сегодня глава Башкирии Радий Хабиров встретился с замминистра науки и высшего образования России Дмитрием Афанасьевым, который прибыл в Уфу с рабочим визитом. Одной из главных тем обсуждения стала нашумевшая инициатива объединения двух крупнейших вузов республики УГАТУ и БашГУ в единый суперуниверситет.

- Когда объединяются потенциалы разных вузов, качество заявки и её здоровая амбициозность повышаются. Мы очень рассчитываем, что те идеи, которые сегодня закладываем под большой университет, найдут своё отражение в этой заявке. Комиссия Совета, несомненно, высоко оценит эти перспективы. Мы приветствуем вашу инициативу, - заявил Дмитрий Афанасьев в беседе с журналистами.

Кроме того, чиновник отметил, что посетил башкирские вузы, получив только положительные впечатления.

– Вам предстоит большой путь, но я вижу, что в республике есть политическая воля, понимание актуальных тенденций высшего образования, единство цели и позитивное отношение к переменам. Все шансы есть, – подчеркнул Афанасьев.

В свою очередь Радий Хабиров поблагодарил федеральное министерство за поддержку и подчеркнул, что только благодаря объединению ведущих вузов республика может продолжать конкурентную борьбу с остальными регионами.