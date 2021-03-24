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Общество24 марта 2021 6:24

Стало известно, на каких трассах Башкирии установят 100 новых дорожных камер

Сейчас на территории республики функционируют 1015 комплексов
Владислав КАЗАНЦЕВ
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41 камера будет установлена на трассе Уфа-Оренбург

Фото: Михаил ФРОЛОВ

На федеральных трассах Башкирии к уже имеющимся 59 дорожным камерам установят 100 дополнительных. В Минтрансе рассказали, где именно и в каком количестве поставят новые комплексы фотовидеофиксации нарушений.

– Установка комплексов […] будет производиться на дороги Р-240 Уфа-Оренбург (41 единица), М-5 «Урал» (32), М-7 «Волга» (20), Западный обход в Уфе (7), – передали в ведомстве.

Сейчас на территории республики функционируют 1015 дорожных камер: 946 стационарных, 63 передвижных и шесть мобильных. За прошлый год в республике ввели в эксплуатацию 471 комплекс.