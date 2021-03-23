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Общество23 марта 2021 16:51

Прекращены поиски 20-летнего парня под Уфой, который ушел искать работу и не вернулся

Наиля Нурисламова нашли в Булгаково
Эльвина АПАРИНА
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К счастью, поиски завершились благополучно.

Сегодня 23 марта в Башкирии прекратили поиски 20-летнего Наиля Нурисламова, который пропал 16 марта. Об этом сообщили волонтеры, а «КП» подтвердила и его мать Альфинур.

- Мы снова вышли его искать, ездили в Булгаково, там магазин стройматериалов есть. Обратились к ним, показали фотографию, попросили, если сын у них, чтобы мне позвонил. Только мы отъехали оттуда, Наиль позвонил. Работал. Все в порядке, - сказала женщина.

Напомним, что Наиль не давал о себе знать неделю – родным он сказал, что ушел искать работу и не вернулся. К счастью, поиски завершились благополучно.