Прекращены поиски 20-летнего парня под Уфой, который ушел искать работу и не вернулся

К счастью, поиски завершились благополучно.

Сегодня 23 марта в Башкирии прекратили поиски 20-летнего Наиля Нурисламова, который пропал 16 марта. Об этом сообщили волонтеры, а «КП» подтвердила и его мать Альфинур.

- Мы снова вышли его искать, ездили в Булгаково, там магазин стройматериалов есть. Обратились к ним, показали фотографию, попросили, если сын у них, чтобы мне позвонил. Только мы отъехали оттуда, Наиль позвонил. Работал. Все в порядке, - сказала женщина.

Напомним, что Наиль не давал о себе знать неделю – родным он сказал, что ушел искать работу и не вернулся. К счастью, поиски завершились благополучно.