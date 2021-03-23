Для башкирских поликлиник придумают единый дизайн

фото: Минздрав РБ

Для фасада и интерьера башкирских поликлиник придумают новый дизайн. О планируемых изменениях, которые сделают обращения в лечебницы «более приятным и адаптированным под потребности пациентов», сообщил республиканский Минздрав.

В ведомстве пояснили, что единые решения будут разработаны для фасадных вывесок, входных групп, стоек информации, стендов, вывесок и табличек, «содержащих всю необходимую информацию в понятном и четком виде».

Министерство пригласило к сотрудничеству профессионалов с опытом работы в дизайне, брендинге и художественном оформлении. Кроме того, будут приниматься пожелания жителей региона. Все предложения можно отправлять до 5 апреля по электронному адресу brandbookmzrb@yandex.ru. Лучший дизайн отберут сами жители в открытом голосовании.