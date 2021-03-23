Нашли в 512 километрах от дома: стало известно, где находилась пропавшая рыжеволосая девушка из Башкирии

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Стало известно, где пропадала рыжеволосая 25-летняя жительница Ишимбая Екатерина М., которую разыскивали родные, волонтеры и полицейские с 19 марта. Тогда девушка, никого не предупредив, ушла из дома и перестала выходить на связь. Поскольку Екатерина нуждалась в медицинской помощи, обеспокоенные родители немедленно обратились за помощью в поисках в полицию.

К счастью, поиски завершились благополучно. Уже в понедельник волонтеры сообщили, что девушка нашлась живой и невредимой. Позже родной брат Екатерины сообщил, что нашли ее родители в 512 километрах от Ишимбая, в Самарской области, куда она сбежала.

- Мы ее забрали домой, но она не может объяснить, зачем вообще туда поехала. У нее давняя травма, и пока она выдает какой-то несвязный бред. Грозится сбежать снова, поэтому мы сейчас будем за ней присматривать, - добавил брат девушки.