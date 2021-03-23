Следствие озвучило свою версию падения шестилетнего мальчика с 12-го этажа в Уфе

Ребенок находится в тяжелом состоянии

Уфимский следственный отдел проводит проверку по факту падения шестилетнего мальчика с 12-го этажа. Напомним, инцидент произошел вчера вечером, 22 марта. Ребенок сорвался с окна квартиры в доме по улице Энтузиастов и упал прямо в сугроб. Сейчас мальчик находится в больнице. Его состояние оценивается как «тяжелое». Следствие озвучило свою версию происшествия:

– Мать отлучилась, а ребенок остался в комнате один, залез на подоконник и выпал из окна. Наличие снежного покрова смягчило падение, тем не менее мальчик получил телесные повреждения различной степени тяжести, в настоящее время он госпитализирован, – передали в СК.

Правоохранители продолжают уточнять обстоятельства несчастного случая. Следователи призвали родителей «более ответственно подходить» к обеспечению безопасности своих детей.