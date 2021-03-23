Фото: собственный источник «КП-Уфа»

На днях в одном из районов Уфы местные жители увидели необычные объявления у подъездов. В тексте объявления, размещенного от имени управляющей компании ЖЭУ-66, жильцов призывали не оплачивать счета за отопления. Якобы суммы в последних квитанциях были «начислены незаконно». Более того, управляющая компания как будто подала в суд на ресурсоснабжающую организацию – «БашРТС».

Многие жители домов, где появились эти объявления, приняли их содержание за чистую монету и решили не платить. Однако, как оказалось, все, что было написано в этих сообщениях, не более чем творчество руководителей управляющей компании. Специально для «КП-Уфа» ситуацию прокомментировала директор филиала ООО «Теплосбыт», входящего в «БашРТС» Ирина Попова.

- В частности, этот случай – ЖЭУ-66. Где руководитель не вышел на контакт и не пришел, прежде чем размещать данное объявление. Оно некорректно и идет вразрез с законодательством. В ватсапе я задала вопрос руководителю, почему было размещено данное объявление. Четких комментариев я не получила. Но при этом, мне отправили чье-то сообщение, где ЖЭУ-66 выразили желание пойти в суд. Ограничить их в этих правах мы не можем, - заявила Ирина Попова и добавила, что в доме, где висит это объявление, не исправен общедомовой счетчик тепла.