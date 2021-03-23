Минздрав Башкирии разъяснил, можно ли не носить маску после вакцинации от COVID-19

Маску необходимо носить даже тем, кто привился от коронавируса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Замминистра здравоохранения Башкирии Евгений Кустов, можно ли не носить маску тем, кто прошел вакцинацию против коронавируса. Ответ на этот вопрос он дал на тематическом брифинге 23 марта.

– После вакцинации против COVID-19 необходимо соблюдать все меры индивидуальной профилактики: носить маски, чаще мыть руки и соблюдать социальную дистанцию. Иммунитет после прививки образуется в течение 3-6 недели. Также, несмотря на имеющиеся антитела, вы можете быть переносчиком вируса, – объяснил специалист.

По состоянию на 23 марта первым компонентов вакцины от коронавируса привились 119,5 тысячи жителей Башкирии, вторым – почти 78 тысяч.