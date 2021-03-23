В руководстве Башкирии объяснили, когда пересмотрят тарифы на отопление

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Сегодня, 23 марта, в пресс-центре «Комсомольской правды-Уфа» прошел круглый стол «Итоги отопительного сезона. Качество и стоимость ЖКУ: кому и за что платят жители Башкирии?». На вопросы редакции отвечали представители ресурсоснабжающих организаций, чиновники от сферы ЖКХ и общественники. По итогам дискуссии на сайте «КП-Уфа» и в газете в ближайшее время будет опубликован большой материал.

В ходе беседы мы задали вопрос: когда в Башкирии пересмотрят тарифы на отопление? Развернутый ответ мы получили от зампредседателя госкомитета республики по тарифам Эмилии Абдуллиной.

- Возможно ли снизить тарифы? Снижение не происходит произвольно, должно быть обоснование для этого. По теплу на сегодняшний день у нас 12 оснований. Если случай не подпадает ни под один из этих 12 оснований, тогда досрочного пересмотра не будет. Сегодня тарифное регулирование устроено таким образом, что для наших ресурсоснабжающих организаций тарифы устанавливаются на долгосрочный период. В частности, МУП «УИС» и «БашРТС» - для них установлены в 2019 году на пятилетний срок, то есть до 2023 года. Базовый период тарифного регулирования для них заканчивается 2023-м годом, - пояснила зампредседателя госкомитета Башкирии по тарифам.

По ее словам, по действующему законодательству пересмотр тарифа и проверка обоснованности всех расходов поставщиков тепла, анализируются каждый пять лет. На основании этого анализа власти принимают решение о повышении или понижении действующего тарифа. Для каждой ресурсоснабжающей организации этот тариф рассчитывается по отдельности.