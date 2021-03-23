Урбанисты и горожане обсудят будущее «Кошкиного парка» в Уфе

В четверг, 25 марта, в пресс-центре «Комсомольской правды» в Уфе пройдет первая встреча рабочей группы по разработке проекта «Кошкиного парка». Новое общественное пространство должно появиться на территории одноименного леса, рядом с районом «Глумилино». В конце прошлого года представители застройщика и местные жители собрались на круглом столе, приняв решение вместе поработать над проектом будущего парка.

На первую встречу приглашены представители местных жителей, лучшие специалисты в сфере урбанистики, ландшафтного дизайна и архитектуры, представители органов власти, депутаты от района Глумилино, а также журналисты, блогеры и общественники. Каждый из приглашенных сможет внести первые предложения, по итогам нескольких встреч стороны должны совместно разработать проект «Кошкиного парка».