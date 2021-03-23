В Башкирии прокуратура потребовала уволить чиновника «в связи с утратой доверия» из-за махинаций с госконтрактом

Суд удовлетворил требования прокуратуры

Прокуратура Федоровского района Башкирии через суд добилась увольнения чиновника из местного сельсовета в связи с утратой доверия. Госслужащий, по версии надзорного ведомства, проводил махинации с госзакупкой.

В июле 2019 года глава администрации Федоровского сельсовета заключил контракт с фирмой «Теплый дом», коммерческим директором которой приходился ему родственником. По договору компания должна была благоустроить парк за 4,3 млн рублей.

– Несмотря на то, что часть работ не была выполнена и использовались не соответствующие проектно-сметной документации материалы на общую сумму более 740 тыс. рублей, руководитель фирмы подготовил документы о выполнении условий сделки, а глава сельсовета распорядился их оплатить, – передали в прокуратуре.

Через некоторое время чиновник занял должность управляющего делами того же сельсовета. Сейчас против него расследуется уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями, служебном подлоге и мошенничестве. Районная прокуратура потребовала от главы сельсовета уволить госслужащего в связи с утратой доверия, однако администрация отказалась это сделать – и тот ушел с поста «по собственному желанию».

Тогда прокуратуре пришлось обратиться в суд, который посчитал ее требования обоснованными, а действия сельсовета – незаконными. Судебная инстанция обязала изменить распоряжение об увольнении и внести туда строчку «в связи с утратой доверия».