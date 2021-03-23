Против жителя Башкирии, выбросившего котенка с 9 этажа, возбудили уголовное дело

Котенок скончался при падении Фото: Олег ЗОЛОТО

Отдел дознания МВД по башкирскому городе Нефтекамску возбудил уголовное дело «о жестоком обращении с животными» против мужчины, который выбросил котенка из окна девятого этажа. Об этом правоохранительное ведомство заявило сегодня, 23 марта.

– 38-летний житель, находясь по месту своего жительства, в состоянии алкогольного опьянения […] с целью причинения физической боли и страданий, взяв котенка в руки, выбросил его из окна своей квартиры, расположенной на 9-ом этаже дома, – представило МВД версию следствия.

Котенок скончался при падении. При вскрытии специалисты ветеринарной станции выяснили, что смерть животного наступила от остановки дыхания «вследствие отека легких и множественных травм».

Статья, к ответственности по которой привлекли живодера, предусматривает наказание до трех лет лишения свободы.