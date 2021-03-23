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Коронавирус Covid-1923 марта 2021 12:03

В Башкирии от коронавируса скончались 337 человек

Прямо сейчас на учете по коронавирусу стоят 5 077 жителей
Владислав КАЗАНЦЕВ
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В больницах Башкирии лежат более трехсот жителей с коронавирусом

В Башкирии от коронавируса с начала пандемии скончались 337 человек. За сутки смерть от инфекции констатировали у одного жителя. Такие данные 23 марта дал региональный оперштаб.

За все время в республике зарегистрировали 31 487 случаев COVID-19. За последние 24 часа инфекцию выявили у 110 человек. Выздоровел при этом еще 121 житель, всего выписались 26 073 пациента.

Прямо сейчас на учете по коронавирусу стоят 5 077 жителей Башкирии, 312 из них лежат в больницах, остальные 4 765 лечатся дома с легкой формой инфекции.