В Башкирии от коронавируса скончались 337 человек

В больницах Башкирии лежат более трехсот жителей с коронавирусом

В Башкирии от коронавируса с начала пандемии скончались 337 человек. За сутки смерть от инфекции констатировали у одного жителя. Такие данные 23 марта дал региональный оперштаб.

За все время в республике зарегистрировали 31 487 случаев COVID-19. За последние 24 часа инфекцию выявили у 110 человек. Выздоровел при этом еще 121 житель, всего выписались 26 073 пациента.

Прямо сейчас на учете по коронавирусу стоят 5 077 жителей Башкирии, 312 из них лежат в больницах, остальные 4 765 лечатся дома с легкой формой инфекции.